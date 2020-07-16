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Воздух в Ростове оказался одним из самых загрязненных в России

16 июля 2020, 11:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростов-на-Дону и Новочеркасск попали в число российских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщили в Росгидромете.

Как следует из обзор состояния окружающей среды в РФ за 2019 год, в Ростове-на-Дону в воздухе отмечено превышающее норму в несколько раз содержание фторида водорода, взвешенных веществ, формальдегида, диоксида азота и аммиака.

В воздухе Новочеркасска выявили повышенное содержание формальдегида, диоксида, взвешенных веществ, оксида азота и оксида углерода.

Под взвешенными веществами понимается пыль, особенно опасная для людей с заболевания дыхательной системы, источниками остальных являются выбросы производства и автомобили, а также сигаретный дым.

Список городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы в 2019 году включает 22 города с общим числом жителей 7,3 миллиона человек. В каждом из городов значение комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) равно или выше 7.

Ранее Россия стала рекордсменом по уровню загрязнения воздуха.

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