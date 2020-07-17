Неделя в Ростове: удар стихии, маршрут для метро, деньги для фигурантов уголовных дел

Татьяну Руф и ее брата - экс-главу строительной компании “Сигма” обвинили в мошенничестве еще в 2018 году. По версии следствия, застройщики обманули более 360 дольщиков, ущерб составил почти 640 миллионов рублей. Имущество обвиняемых на сумму более 250 миллионов рублей арестованы, им грозит до десяти лет колонии. В ноябре 2019 года фигурантов уголовного дела перевели под домашний арест. Застройщика признали банкротом, а дома не были сданы в эксплуатацию.