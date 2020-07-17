Неделя в Ростове: удар стихии, маршрут для метро, деньги для фигурантов уголовных дел

Пятничный потоп
В пятницу утром, 17 июля на Ростов обрушился ливень, каких уже давно не помнят его жители. Дождь шел сплошной стеной несколько часов, в результате затопленными оказались улицы, дворы, территории социальных объектов, было парализовано движение транспорта.
Была приостановлена работа части автобусных маршрутов и всего подвижного состава электротранспорта, а контактная сеть обесточена в целях безопасности. В СКЖД сообщили о затоплении двух железнодорожных путей, однако на движении поездов стихия не сказалась. Оно осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком.
Специалисты ростовской областной поисково-спасательной службы присоединились к ликвидации последствий стихии в донской столице. На помощь жителям Ростова-на-Дону выдвинулись четыре расчета областных спасателей. В общей сложности последствия ливня ликвидируют больше 200 специалистов
К 16.00 мск спасатели в Ростове-на-Дону приняли 65 сообщений о возникновении аварийных ситуациях из-за ливня. Ликвидировать удалось девять из них.В четырех случаях сотрудникам поисково-спасательных сил пришлось эвакуировать людей из затопленных автомобилей. В частности помощь потребовалась водителям и пассажирам автомобилей в районе у Текучевского моста.
Сильные повреждения получил мост через реку Темерник в створе улицы Песчаной: размыло места примыкания моста с автомобильной дорогой. Произошло разрушение конуса и земляного полотна на примыкании моста и автомобильной дороги. В сети появилась информация о том, что пострадал Текучевский мост, однако в администрации города эту информацию опровергли.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил горадминистрации Ростова-на-Дону принять необходимые меры, чтобы ликвидировать последствия стихии.
Маршрут для метро
Власти в Ростове-на-Дону задумались над примерным маршрутом легкого метро. По словам главы департамента транспорта Христофора Ермашова, направление веток определят лет через восемь. Точные сроки реализации проекта он назвать затруднился. В настоящее время власти рассматривают различные варианты развития сети.
Емашов уточнил, что речь идет о связи веток запад-восток через Кизетериновскую балку, Вересаево и Александровку.
Глава департамента добавил, что также рассматривается вариант прокладывания ветки вдоль дороги параллельно 40-летию Победы и далее в Аксай. Еще одним вариантом является север-юг. Однако решение по направлениям пока не принято.
Получите, распишитесь
Европейский суд по правам человека присудил выплатить 2 тысячи евро фигурантке дела о растрате денег дольщиков в Аксае. Речь идет о соучредителе компании-застройщика «Сигма» Татьяне Руф, которой вменяют мошенничество при строительстве двух многоквартирных домов.
Татьяну Руф и ее брата - экс-главу строительной компании “Сигма” обвинили в мошенничестве еще в 2018 году. По версии следствия, застройщики обманули более 360 дольщиков, ущерб составил почти 640 миллионов рублей. Имущество обвиняемых на сумму более 250 миллионов рублей арестованы, им грозит до десяти лет колонии. В ноябре 2019 года фигурантов уголовного дела перевели под домашний арест. Застройщика признали банкротом, а дома не были сданы в эксплуатацию.
ЕСПЧ обязал взыскать с Правительства РФ за необоснованное заключение под стражу Татьяны Руф в качестве морального вреда 2 тысячи евро. Однако решение по аналогичной жалобе в отношении Назарова суд пока не принял.
Кроме того, 3,5 тысячи евро получит по решению ЕСПЧ гендиректор банка «Кредит-Экспресс» Михаил Калмыков, оправданный по делу о хищении 28 миллионов рублей в 2017 году. Он провел в СИЗО 10 месяцев и 23 дня.