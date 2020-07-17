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В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост

17 июля 2020, 11:17
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону начавшийся в пятницу ливень затопил несколько дорог и размыл Текучевский мост, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Часть покрытия моста провалилась вниз, куда начала стекать вода. Автор публикации назвал неприятной ситуацию, когда мост начал разваливаться и уходить в реку.

Пользователи в комментариях заявили, что необходимо заняться ливневками. Горожане написали, что мост размывало и ранее.

Власти города попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу. Сейчас в Ростове затоплены множество улиц, в том числе вода попала в припаркованные автомобили.

На некоторых улицах вода людям по пояс. Информации о пострадавших не поступало.

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