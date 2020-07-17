В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост

Часть покрытия моста провалилась вниз, куда начала стекать вода. Автор публикации назвал неприятной ситуацию, когда мост начал разваливаться и уходить в реку.
Пользователи в комментариях заявили, что необходимо заняться ливневками. Горожане написали, что мост размывало и ранее.
Власти города попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу. Сейчас в Ростове затоплены множество улиц, в том числе вода попала в припаркованные автомобили.
На некоторых улицах вода людям по пояс. Информации о пострадавших не поступало.