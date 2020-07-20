О режиме работы нового фонтана в парке Левобережный рассказали жителям Ростова

С понедельника по четверг новый фонтан будет работать с 12.00 мск до 17.00 мск и с 19.00 мск до 22.30 мск, а в пятницу и по выходным с 12.00 до 17.00 мск, с 19.00 мск до 21.00 мск и с 21.00 мск до 22.30 мск.