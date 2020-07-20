О режиме работы нового фонтана в парке Левобережный рассказали жителям Ростова

Фонтан с водным 3D-экраном и 286 струями высотой до 10 метров открыли на прошлой неделе, уже в выходные жители города успели переругаться из-за разогнавшего купавшихся в фонтане детей охранника.
С понедельника по четверг новый фонтан будет работать с 12.00 мск до 17.00 мск и с 19.00 мск до 22.30 мск, а в пятницу и по выходным с 12.00 до 17.00 мск, с 19.00 мск до 21.00 мск и с 21.00 мск до 22.30 мск.
Светомузыкальное шоу будет проходить с 21.00 мск до 22.30 мск. Фонтан оснащен установкой для проецирования изображений на водную гладь, запрограммировано 15 музыкальных композиций и 15 разных режимов.