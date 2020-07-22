Бухгалтер в Ростове похитила со счетов образовательного учреждения 1,3 млн рублей

Posted 22 июля 2020, 13:40
Published 22 июля 2020, 13:40
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
«По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемая незаконно перечислила со счета образовательного учреждения на свои личные расчетные счета денежные средства в сумме более 1, 3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Для перевода средств женщина подделывала финансовые документы, внося в них ложные сведения о деятельности учреждения.
На фигурантку возбудили уголовное дело по двум статьям: части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
Ранее в Ростовской области вынесли приговор в отношении бывших бухгалтера и кассира школы за мошенничество.