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Posted 22 июля 2020, 13:40

Published 22 июля 2020, 13:40

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Бухгалтер в Ростове похитила со счетов образовательного учреждения 1,3 млн рублей

Бухгалтер в Ростове похитила со счетов образовательного учреждения 1,3 млн рублей

22 июля 2020, 13:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный бухгалтер одного из учебных учреждений Ростова-на-Дону обворовала заведение на 1,3 миллиона рублей, сообщили в региональном СУ СК РФ.

«По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемая незаконно перечислила со счета образовательного учреждения на свои личные расчетные счета денежные средства в сумме более 1, 3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Для перевода средств женщина подделывала финансовые документы, внося в них ложные сведения о деятельности учреждения.

На фигурантку возбудили уголовное дело по двум статьям: части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

Ранее в Ростовской области вынесли приговор в отношении бывших бухгалтера и кассира школы за мошенничество.

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