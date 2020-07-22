Новости среды в Ростове о коронавирусе, слонах и бородатых мужчинах

В среду в регионе выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции, коэффициент распространения коронавируса достиг 1,17, а уровень заболеваемости на 100 тысяч населения составил 280 случаев. При этом коэффициент является одним из критериев для ослабления или введения новых ограничительных мер.
С начала пандемии в Ростовской области коронавирусом заболели 11778 человек, из них выздоровели уже 9288 или 78,8% инфицированных. Скончались 192 человека, а смертность составила 1,6%.
На сегодняшний день в регионе насчитывается 2298 активных больных коронавирусом, из которых госпитализированы 725 человек, 42 находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ.
Верните слона
В среду стало известно, что российские знаменитости попросили губернатора Ростовской области Василия Голубева забрать из цирка слоненка Эколь и вернуть в зоопарк, где он раньше и содержался.
Молодая самка Эколь родилась и проживала в зоопарке Ростова, недавно ее передали государственному цирку на проспекте Вернадского в Москве. Решение о передаче слона в цирк раскритиковала Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов.
Теперь в ситуацию вмешались знаменитости, открытое письмо подписали артисты Дмитрий Певцов, Федор Добронравов, Александр Збруев, Леонид Ярмольник, Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Звезды называют передачу слоненка бесчеловечной и намерены обратиться в Генпрокуратуру и Следком.
Самые бородатые города России
В среду же стало известно, что Ростов попал в число городов-миллионников с самыми бородатыми мужчинами. Средняя длина бороды у ростовских мужчин уже год держится на уровне 2,3 сантиметра, в Казани мужчины отращивают бороды длиной 2,7 сантиметра, в Екатеринбурге — 3,1 сантиметра, в Самаре — 3,5 сантиметра, в Омске — 3,8 сантиметра.
Победителем рейтинга стал Новосибирск, жители которого щеголяют с бородами длиной в 6, 3 сантиметра, на втором и третьем местах Челябинск и Санкт-Петербург с бородами длиной 5,8 и 5,2 сантиметра соответственно. Замыкают пятерку жители Красноярска с бородой в 4,6 сантиметра и Москвы, в которой мужчины отращивают растительность на лице не короче 4,3 сантиметра.