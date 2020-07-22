Новости среды в Ростове о коронавирусе, слонах и бородатых мужчинах

Победителем рейтинга стал Новосибирск, жители которого щеголяют с бородами длиной в 6, 3 сантиметра, на втором и третьем местах Челябинск и Санкт-Петербург с бородами длиной 5,8 и 5,2 сантиметра соответственно. Замыкают пятерку жители Красноярска с бородой в 4,6 сантиметра и Москвы, в которой мужчины отращивают растительность на лице не короче 4,3 сантиметра.