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Приговор вынесли военным медикам в Ростове за взятки от офицеров

22 июля 2020, 15:02
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум военным медикам, обвиняемым в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Ростовского — на- Дону гарнизонного военного суда.

Бывший начальник филиала № 2 ФГКУ «Главный Центр Военно-врачебной экспертизы Минобороны России» подполковник медицинской службы Евгений Выдыш и начальник отделения врачебно-летной экспертизы и отбора специалистов этого же филиала Владимир Малегин за денежное вознаграждение признали негодным к военной службе офицера.

Фигуранты выдали здоровому военнослужащему справку о наличии заболевания сердца, позволяющего признать его ограниченно годным к прохождению службы.За освобождающую от службы справку офицер заплатил медикам 165 тысяч рублей, деньги передавали через сотрудника указанного Центра Сергея Змушко, которого ранее осудили на 3,5 года лишения свободы.

Кроме этого, Выдыша обвиняют в мошенничестве — при назначении на должность он предоставил поддельное удостоверение о повышении квалификации и незаконно получил 190 тысяч рублей.

Приговором суда Выдыша осудили на пять лет лишения свободы со штрафом в 920 тысяч рублей, Малегина на четыре года со штрафом в 690 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Ранее в Ростове осудили военного медика, который обманывал призывников

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