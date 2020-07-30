Ростовской активистке Анастасии Шевченко пока не разрешают ходить в магазин

Адвокат также отметил, что матери Анастасии Шевченко уже исполнилось или скоро будет 70 лет (поэтому ей нужна помощь — RostovGazeta). «Единственное, что хотелось бы, чтобы разрешили посещать магазины. Может быть, подготовим такое ходатайство. Сейчас Анастасия рассказывала, что дистанционная выдача товаров — как раз в тему ее ограничений. Она хоть может что-то купить», — рассказал Ковалевич.