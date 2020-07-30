Ростовской активистке Анастасии Шевченко пока не разрешают ходить в магазин

По словам адвоката, смягчение условий домашнего ареста Анастасии, о которых писали СМИ, ввели еще с января 2020 года. «Сначала были достаточно жесткие условия: что позволял уголовно-процессуальный кодекс, то и было применено. С января разрешили гулять три часа и так далее», — пояснил он. Ковалевич сообщил, что решение кассационного суда, из-за которого начали говорить о смягчении условий, ничего принципиально не поменяло.
В последнем решении также был пункт о разрешении общения по любым средствам связи. Как считает спикер, активистке разрешили разговаривать по телефону с людьми, которые не проходят по делу свидетелями. «Но Анастасия Нукзариевна настолько осторожный и скрупулезный человек насчет исполнения обязательств, наложенных судом, что старается общаться только со своей семьей и адвокатами», — рассказал Ковалевич.
Адвокат также отметил, что матери Анастасии Шевченко уже исполнилось или скоро будет 70 лет (поэтому ей нужна помощь — RostovGazeta). «Единственное, что хотелось бы, чтобы разрешили посещать магазины. Может быть, подготовим такое ходатайство. Сейчас Анастасия рассказывала, что дистанционная выдача товаров — как раз в тему ее ограничений. Она хоть может что-то купить», — рассказал Ковалевич.
В среду в Октябрьском районном суде Ростова прошло заседание по делу Анастасии Шевченко, на котором зачитывались материалы дела. «Никаких интриг на данной стадии быть не может. Состязательная борьба может начаться, если защита поставит под сомнение то или иное доказательство, посчитает его недопустимым. Но таких ситуаций у нас пока нет», — рассказал адвокат.
Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года по обвинению в участии в «нежелательной организации», по этой статье ей грозит до шести лет колонии. Шевченко стала первым человеком в России, которого судят по этой статье. В марте 2020 года ей продлили домашний арест на полгода до 1 сентября.