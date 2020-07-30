Схему движения изменят в центре Ростова из-за проведения полумарафона

Соревнования состоятся 2 августа, из-за чего с 07.00 мск до 12.00 поменяется схема движения автобусов. Транспорт № 3, 3а, 7, 67, 88, 98 поедет по Большой Садовой, Красноармейской, проспектам Театральный, Ворошиловский и Шолохова.