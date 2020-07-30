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Posted 30 июля 2020, 06:50

Published 30 июля 2020, 06:50

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Схему движения изменят в центре Ростова из-за проведения полумарафона

30 июля 2020, 06:50
В Ростове-на-Дону ограничат движение на время проведения всероссийского полумарафона «Забег», сообщили в городской администрации.

Соревнования состоятся 2 августа, из-за чего с 07.00 мск до 12.00 поменяется схема движения автобусов. Транспорт № 3, 3а, 7, 67, 88, 98 поедет по Большой Садовой, Красноармейской, проспектам Театральный, Ворошиловский и Шолохова.

Изменится также схема движения маршрутов № 70 и 80. Автобусы повезут людей по Большой Садовой, проспекту Ворошиловский, улице Красноармейская, проспекту Театральный и по Закруткина.

Автобусы № 55 поедут по проспекту Театральный, улицам Закруткина и Нижненольная. Также поменяется схема движения маршрутов № 24, 98-МТ.

Троллейбусы маршрута № 1 поедут по площади Привокзальная, Красноармейской и Театральному.

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