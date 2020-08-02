Житель Ростова самостоятельно очистил родник в Соловьиной роще

Пользователи в комментариях поблагодарили ростовчанина за эту работу. «Несколько лет назад мы там с сыном тоже взялись убирать. К нам подключались местные жители, но там так много ила было… Он тяжелый, а вода ледяная. Так до конца и не осилили…», — написала местная жительница.