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Житель Ростова самостоятельно очистил родник в Соловьиной роще

2 августа 2020, 14:14
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону один из местных жителей проявил инициативу и убрал мусор из родника в Соловьиной роще, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Молодого человека заметили в центре водоема, он в одиночку занимался его очисткой. Автор публикации разместил фото, показав процесс уборки.

Пользователи в комментариях поблагодарили ростовчанина за эту работу. «Несколько лет назад мы там с сыном тоже взялись убирать. К нам подключались местные жители, но там так много ила было… Он тяжелый, а вода ледяная. Так до конца и не осилили…», — написала местная жительница.

«Надо начинать с себя, делать поступки во благо людей. А не ждать, что кто-то придет и сделает», — прозвучало в комментариях.

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