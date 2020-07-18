Горы мусора прибило к берегу Темерника в Ростове после ливня

Многие пользователи отметили, что пока мусор прибило к берегу, его можно легко собрать. «Отлично, пока это все прибито к берегу — можно быстро это прибрать. Надеюсь, ответственные в Ворошиловском районе читают все-таки хоть изредка соцсети. И да, люди все-таки свиньи», — написал один из пользователей.