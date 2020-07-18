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Горы мусора прибило к берегу Темерника в Ростове после ливня

18 июля 2020, 13:13
Фото: vk.com/rostovnadonu
После сильного ливня, прошедшего в Ростове-на-Дону 17 июля, к берегу Темерника прибыло большое количество мусора, сообщили очевидцы в соцсети.

«Темерник вернул людям тонны мусора, которые они в него выбрасывали», — сказано в сообщении.

Многие пользователи отметили, что пока мусор прибило к берегу, его можно легко собрать. «Отлично, пока это все прибито к берегу — можно быстро это прибрать. Надеюсь, ответственные в Ворошиловском районе читают все-таки хоть изредка соцсети. И да, люди все-таки свиньи», — написал один из пользователей.

Напомним, в пятницу в Ростове прошел сильный ливень, в некоторых районах города вода поднялась на 1,5 метра и затопила дома.

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