rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей Ростова призвали не выходить из дома из-за возможного ливня

18 июля 2020, 10:05
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области предупредили жителей южной столицы о сильном ливне, который может обрушиться на город 18 июля, говорится в сообщении регионального правительства.

Жителей Ростова призвали быть осторожными и исключить, по возможности, пребывание на улице. В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

По словам старшего оператора областной Службы-112 Натальи Бесединой, в экстренных ситуациях зачастую спасение людей зависит от заявителя. «Постарайтесь четко и детально сообщить оператору о случившемся. Не паникуйте, в опасной для жизни ситуации оператор, еще беседуя с позвонившим, уже отправляет к месту происшествия службы экстренного реагирования», — пояснила она алгоритм работы экстренной службы.

В Ростове дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. Был разрушен мост через реку Темерник, а на Змиевской балке сошел оползень.

Материалы по теме
Участники ростовского ансамбля рассказали, как спасали их жизни во время ливняБолее 3,5 тысячи звонков приняли спасатели из-за ливня в Ростове и в Батайске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00