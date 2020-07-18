Жителей Ростова призвали не выходить из дома из-за возможного ливня

Жителей Ростова призвали быть осторожными и исключить, по возможности, пребывание на улице. В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
По словам старшего оператора областной Службы-112 Натальи Бесединой, в экстренных ситуациях зачастую спасение людей зависит от заявителя. «Постарайтесь четко и детально сообщить оператору о случившемся. Не паникуйте, в опасной для жизни ситуации оператор, еще беседуя с позвонившим, уже отправляет к месту происшествия службы экстренного реагирования», — пояснила она алгоритм работы экстренной службы.
В Ростове дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. Был разрушен мост через реку Темерник, а на Змиевской балке сошел оползень.