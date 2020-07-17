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Оползень сошел в Змиевской балке из-за ливня в Ростове

17 июля 2020, 16:14
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону из-за ливня, обрушившегося на город 17 июля, сошёл оползень в Змиевской балке, видео происшествия появилось в соцсети.

Из короткого видеоролика следует, что на участке от дороги к мемориалу образовался огромный овраг. В результате стихии было размыто ограждение дороги и асфальт. Дорогу в месте обрыва для безопасности водителей оградили белыми мешками. В настоящее время движение на данном участке дороги пока не ограничено.

Ранее власти Ростова опровергли сообщения о разрушении Текучевского моста в результате ливня

Обрушившийся на Ростов дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта. На 16.00 мск спасатели приняли 65 сообщений о возникновении аварийных ситуаций.

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#Новости#Происшествия#Видео
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