Оползень сошел в Змиевской балке из-за ливня в Ростове

Из короткого видеоролика следует, что на участке от дороги к мемориалу образовался огромный овраг. В результате стихии было размыто ограждение дороги и асфальт. Дорогу в месте обрыва для безопасности водителей оградили белыми мешками. В настоящее время движение на данном участке дороги пока не ограничено.
Ранее власти Ростова опровергли сообщения о разрушении Текучевского моста в результате ливня
Обрушившийся на Ростов дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта. На 16.00 мск спасатели приняли 65 сообщений о возникновении аварийных ситуаций.