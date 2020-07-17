Оползень сошел в Змиевской балке из-за ливня в Ростове

Из короткого видеоролика следует, что на участке от дороги к мемориалу образовался огромный овраг. В результате стихии было размыто ограждение дороги и асфальт. Дорогу в месте обрыва для безопасности водителей оградили белыми мешками. В настоящее время движение на данном участке дороги пока не ограничено.