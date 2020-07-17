Власти Ростова опровергли разрушение Текучевского моста в результате ливня

Ранее такая информация появилась в одной из популярных групп в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп. На размещенном в посте видео было заметно, как часть покрытия моста провалилась, и в образовавшуюся яму начала стекать вода.
Однако в администрации города происшествие не подтвердили. «В сети появилась информация о том, что пострадал Текучевский мост, однако эта информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта. На 16.00 мск спасатели приняли 65 сообщений о возникновении аварийных ситуаций.