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Власти Ростова опровергли разрушение Текучевского моста в результате ливня

17 июля 2020, 16:15
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону назвали несоответствующей действительности информацию о размытии Текучевского моста, говорится в сообщении городской администрации.

Ранее такая информация появилась в одной из популярных групп в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп. На размещенном в посте видео было заметно, как часть покрытия моста провалилась, и в образовавшуюся яму начала стекать вода.

Однако в администрации города происшествие не подтвердили. «В сети появилась информация о том, что пострадал Текучевский мост, однако эта информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта. На 16.00 мск спасатели приняли 65 сообщений о возникновении аварийных ситуаций.

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#Новости#Происшествия
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