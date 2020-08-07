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Posted 7 августа 2020, 14:10

Published 7 августа 2020, 14:10

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

В Ростове выяснили, где самый грязный воздух

В Ростове выяснили, где самый грязный воздух

7 августа 2020, 14:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону был проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха в 2019 году, сообщили в Минприроды региона.

Наблюдение проводили в семи точках города. Наибольший уровень загрязнения, в том числе формальдегидом и пылью, оказался в центре донской столицы рядом с дорогами.

Такой же уровень можно заметить в аналогичных районах, где одним из основных источников выбросов являются машины. В центре Ростова среднегодовая концентрация диоксида азота превышала норму в 1,6 раза.

«В целом уровень загрязнения воздуха был высоким. В том числе повышенным он был на улице Левобережный, в районе стадиона «Ростов-Арена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень загрязнения некоторыми веществами растет с 2015 года.

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#Общество#Новости
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