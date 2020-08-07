В Ростове выяснили, где самый грязный воздух

Posted 7 августа 2020, 14:10
Published 7 августа 2020, 14:10
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Наблюдение проводили в семи точках города. Наибольший уровень загрязнения, в том числе формальдегидом и пылью, оказался в центре донской столицы рядом с дорогами.
Такой же уровень можно заметить в аналогичных районах, где одним из основных источников выбросов являются машины. В центре Ростова среднегодовая концентрация диоксида азота превышала норму в 1,6 раза.
«В целом уровень загрязнения воздуха был высоким. В том числе повышенным он был на улице Левобережный, в районе стадиона «Ростов-Арена», — сказано в сообщении.
Отмечается, что уровень загрязнения некоторыми веществами растет с 2015 года.