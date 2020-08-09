Свыше 416 тыс тестов на коронавирус сделали в Ростовской области

В Ростовской области за весь период провели 416,4 тысячи исследований на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

В 14107 случаях результаты оказались положительными. За сутки провели 4,7 тысячи исследований на инфекцию. Врачам удалось вылечить 11379 человек, умер 261 пациент. Новые зараженные проживают в 23 городах и районах. «В больницах находится 961 местный житель с подтвержденным диагнозом. Коечный фонд заполнен более чем на 44%», — сказано в сообщении. По информации правительства, под медицинским наблюдением сейчас находятся 6,7 тысячи граждан. Материалы по теме Более 11 тыс жителей Ростовской области переболели коронавирусом