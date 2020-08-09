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Posted 9 августа 2020, 08:13

Published 9 августа 2020, 08:13

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Свыше 416 тыс тестов на коронавирус сделали в Ростовской области

9 августа 2020, 08:13
В Ростовской области за весь период провели 416,4 тысячи исследований на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

В 14107 случаях результаты оказались положительными. За сутки провели 4,7 тысячи исследований на инфекцию.

Врачам удалось вылечить 11379 человек, умер 261 пациент. Новые зараженные проживают в 23 городах и районах.

«В больницах находится 961 местный житель с подтвержденным диагнозом. Коечный фонд заполнен более чем на 44%», — сказано в сообщении.

По информации правительства, под медицинским наблюдением сейчас находятся 6,7 тысячи граждан.

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