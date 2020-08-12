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Posted 12 августа 2020, 08:10

Published 12 августа 2020, 08:10

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Еще один врач умер в ковидном госпитале в Ростове

Еще один врач умер в ковидном госпитале в Ростове

12 августа 2020, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону ушел из жизни врач скорой помощи БСМП Игорь Бец, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные СМИ писали, что Бец умер в ковидном госпитале, который создан на базе Центральной городской больницы. Говорилось, что в сфере здравоохранения Бец проработал 28 лет.

«Действительно, Игорь Леонидович скончался. Причина смерти устанавливается», — уточнили в пресс-службе.

Между тем, в Интернете началось обсуждение этой ситуации. Один из пользователей представился другом семьи Беца и заявил, что его больше суток уговаривали лечь в реанимацию.

Всего в области коронавирусом заболели более 14 тысяч человек.

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