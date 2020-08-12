Еще один врач умер в ковидном госпитале в Ростове

Posted 12 августа 2020, 08:10
Published 12 августа 2020, 08:10
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Ранее местные СМИ писали, что Бец умер в ковидном госпитале, который создан на базе Центральной городской больницы. Говорилось, что в сфере здравоохранения Бец проработал 28 лет.
«Действительно, Игорь Леонидович скончался. Причина смерти устанавливается», — уточнили в пресс-службе.
Между тем, в Интернете началось обсуждение этой ситуации. Один из пользователей представился другом семьи Беца и заявил, что его больше суток уговаривали лечь в реанимацию.
Всего в области коронавирусом заболели более 14 тысяч человек.