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Втрое сократился доход сенатора от Ростовской области Рукавишниковой

14 августа 2020, 20:12
Фото: zsro.ru
Сенатор Совета Федерации, представляющая Ростовскую область, Ирина Рукавишникова раскрыла свои доходы за 2019 год, следует из ее декларации.

Так, сенатор задекларировала доходы в размере 6,07 миллиона рублей. Тогда как в 2018 году ее заработок составил 19,4 миллиона рублей.

Также за Рукавишниковой числится земельный участок площадью более 1,78 тысячи квадратов и жилой дом на 739 квадратных метров. Кроме того члену Совфеда принадлежит квартира на 79,4 квадратных метров. Вторая квартира на 91,6 квадратных метров находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка сенатора. Рукавишникова также владеет двумя нежилыми помещениями общей площадью более 1 тысячи квадратов.

Ранее стало известно, что первая леди Ростовской области Ольга Голубева заработала в семь раз больше мужа-губернатора.

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