Втрое сократился доход сенатора от Ростовской области Рукавишниковой

Также за Рукавишниковой числится земельный участок площадью более 1,78 тысячи квадратов и жилой дом на 739 квадратных метров. Кроме того члену Совфеда принадлежит квартира на 79,4 квадратных метров. Вторая квартира на 91,6 квадратных метров находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка сенатора. Рукавишникова также владеет двумя нежилыми помещениями общей площадью более 1 тысячи квадратов.