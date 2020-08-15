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Детсад за 261 млн руб построили в Таганроге

15 августа 2020, 09:46
Фото: donland.ru
В Таганроге в субботу состоится торжественное открытие детского сада № 4, сообщили в правительстве Ростовской области.

На строительство потратили 261 миллион рублей, в том числе почти 175 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 67 миллионов рублей перечислили из местного бюджета.

Учреждение сможет вместить 280 воспитанников, все помещения укомплектованы новой современной мебелью. Также подготовлено развивающее игровое оборудование.

«Есть специальные залы для музыкальных и спортивных занятий. Заработают изостудия, кабинеты психолога и логопеда», — говорится в публикации.

Отмечается, что здание оснащено пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

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