Провал торгов: в пандемию на Дону выявили сомнительные тендеры на таблетки на 6 млрд

Стоимость «сомнительных» контрактов на поставку медоборудования и лекарств в регионе за время пандемии составила более 6,4 миллиарда рублей, в этот же период прошлого года эта цифра составляла всего 130 миллионов рублей. В тройке лидеров по жалобам в ФАС за последние два года, кроме медицины, находится сфера строительства и продукты питания. На каких поставщиков и заказчиков в сфере медицины чаще всего поступали жалобы в ФАС, выяснил корреспондент RostovGazeta.