Провал торгов: в пандемию на Дону выявили сомнительные тендеры на таблетки на 6 млрд

Стоимость «сомнительных» контрактов на поставку медоборудования и лекарств в регионе за время пандемии составила более 6,4 миллиарда рублей, в этот же период прошлого года эта цифра составляла всего 130 миллионов рублей. В тройке лидеров по жалобам в ФАС за последние два года, кроме медицины, находится сфера строительства и продукты питания. На каких поставщиков и заказчиков в сфере медицины чаще всего поступали жалобы в ФАС, выяснил корреспондент RostovGazeta.
Главные нарушители
С начала пандемии из-за коронавирусной инфекции в Ростовской области (с апреля 2020 года) в региональный ФАС поступило 82 жалобы на торги на поставку медоборудования и лекарств. В этот же период прошлого года таких жалоб было 68.
Общая стоимость «сомнительных» контрактов на поставку медоборудования и лекарств в Ростовской области с апреля по август 2020 года составляет более 6,4 миллиарда рублей. В 2019 году стоимость таких контрактов составила всего 130 миллионов рублей.
С начала текущего года всего в Ростовской области отменено 603 тендера на сумму более 6 миллиардов рублей. По поставкам лекарств, медоборудования и медицинских услуг отменено 65 закупок на общую сумму 1,8 млрд рублей. Лидерами-организаторами отмененных торгов в 2020 году стали: Ростовский государственный медицинский университет (5 контрактов), Минздрав по Ростовской области (5) и Центр по профилактике и борьбе со СПИД (4).
В прошлом году среди отмененных торгов по медицинским поставкам (всего было отменено 249 торгов) в Ростовской области чаще всего организатором выступали Ростовский государственный медицинский университет, ГБУ РО Областная детская клиническая больница, Минздрав по Ростовской области и МБУЗ КДЦ «Здоровье».
Тройка ростовских поставщиков, контракты которых не были заключены: ООО «Клевер», ООО «Гелиос» и ООО «Аква».
За 2019 год в ФАС по Ростовской области поступило 1069 жалоб на поставку лекарств и медоборудования. Антилидерами среди заказчиков контрактов являются МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» (221), на втором месте МБУЗ «Первая городская больница» город Таганрог (79), тройку замыкает «Городская поликлиника № 2 г. Таганрог» (66 жалоб).
Тройка ростовских поставщиков в рейтинге по жалобам в ФАС: ООО «Бифарм» (36), ИП Жуменко Ирина Николаевна (32) и ООО «РМФ» (22).
Среди городов в антилидерах по жалобам в ФАС на торги по поставкам лекарств и медоборудования на первом месте оказался Таганрог (419 контрактов с жалобами), на втором месте Ростов-на-Дону (269), на третьем — Новочеркасск (83).
Самыми «отличившимися» заказчиками этого года стали МБУЗ «ГБ № 1 им. Семашко города Ростова-на-Дону» (56 торгов с жалобами), Ростовский государственный медицинский университет (5) и МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» (4).
Тройка лидеров по жалобам в ФАС на торги в 2019 году: ФГБУ «НМИЦ Онкологии» Минздрава России (Ростов-на-Дону) (11), горбольница № 20 Ростова-на-Дону (9) и КДЦ «Здоровье» (9).
Поставщики в текущем году, на которых чаще всего жаловались: ООО «Юг-Фармация» (8), ООО «Рост-Консалтинг» (4), ООО «Плато» (4). В 2019 году в тройке антилидеров по жалобам в ФАС оказались поставщики: ООО «Глобус-Фармация» (4), ООО «Компания «Органика» (4) и ООО «Фармлогистика» (3).
На что жалуетесь
Большинство жалоб в ФАС на контракты по поставкам медоборудований и лекарств связаны с тем, что торги были проведены без снижения (0-2%).
«Любые торги проводятся с целью достижения максимального экономического эффекта. Проведение торгов путем снижения преследует своей целью значение договора с наиболее низкой ценой, соответственно, если снижение цены происходит на 0-2% от начальной, экономический результат можно считать недостигнутым. Таким образом, проведение торгов без снижения на 0-2% означает, что они были проведены без существенного снижения начальной цены, что нередко квалифицируется как сговор и может свидетельствовать о заключении антиконкурентного соглашения», — комментирует адвокат РОКА «Советник» Мария Столповских.
Среди частых причин для жалоб в антимонопольную службу Ростовской области — снижение победителем превышает 25%, а это значит — экономия контракта превышает 25%, не допущен участник с наименьшей ценой, есть не участвующие заявки, цена победителя не минимальна, нет допущенных участников. Некоторые торги были отменены из-за запроса на разъяснение положений документации.
Отменили на 18 млрд
За 2019 год в Ростовской области было отменено 1518 торгов. В тройке «лидеров» по отмененным закупкам оказались сферы лекарств и медицинских изделий (130), медицинского оборудования (119), компьютерной и офисной техники, программного обеспечения и лицензий (128), строительства и ремонта (88).
Чаще всего в регионе отменялись торги с формулировкой «есть запрос на разъяснение документов» (573), с жалобой в ФАС (199), без снижения 0-2% (142).
В этом году в Ростовской области было отменено уже 603 торга. В тройке «лидеров» по отмененным закупкам сфера строительства и ремонта (38), компьютерной и офисной техники, программного обеспечения и лицензий (31), медицинского оборудования (30).
В прошлом году (с апреля по август) всего в Ростовский ФАС поступила 1 441 жалоба на заключенные контракты. В тройке «лидеров» по заявлениям в антимонопольное ведомство: продукты питания — 511, строительство, ремонт (включая проектирование, строительный контроль и авторский надзор) — 379, медицинское оборудование — 88, лекарства и медицинские изделия — 71. Всего на сектор медицины в ФАС поступило 159 жалоб.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2020 году в Ростовский ФАС поступило на 407 жалоб меньше. Всего с апреля по август в ведомство поступило 1034 жалобы.
Лидеры по направлениям для заявлений в ФАС остаются прежними: строительство, ремонт (включая проектирование, строительный контроль и авторский надзор) — 273, продукты питания — 153, лекарства и медицинские изделия — 94, медицинское оборудование 91. Всего на «медицинские» контракты поступило 185 жалоб.
С начала 2019 года по август 2020 года в Ростовской области были отменены торги на сумму более 18 миллиардов рублей. В прошлом году в регионе отменили контракты на сумму более 12 миллиардов рублей, за восемь месяцев текущего года в области уже отменены торги общей стоимостью более 6 миллиардов рублей.