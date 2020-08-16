Вдвое выросли доходы самого состоятельного депутата Госдумы от Ростовской области

За год народный избранник сумел увеличить свой доход на 4,97 миллиона рублей. Благодаря этому он вышел на первое место в списке самых богатых депутатов от региона. Кобилеву также принадлежат 15 земельных участков, еще один находится в долевой собственности. В индивидуальном владении у него находятся четыре жилых дома, а еще три в долевом, три гаража, три овощехранилища, восемь нежилых зданий и автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.