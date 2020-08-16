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Вдвое выросли доходы самого состоятельного депутата Госдумы от Ростовской области

16 августа 2020, 14:30
Фото: kobilev.ru
Самым состоятельным депутатом Госдумы РФ от Ростовской области стал Алексей Кобилев, который заработал в 2019 году 11,8 миллионов рублей, сообщается в его декларации о доходах.

За год народный избранник сумел увеличить свой доход на 4,97 миллиона рублей. Благодаря этому он вышел на первое место в списке самых богатых депутатов от региона. Кобилеву также принадлежат 15 земельных участков, еще один находится в долевой собственности. В индивидуальном владении у него находятся четыре жилых дома, а еще три в долевом, три гаража, три овощехранилища, восемь нежилых зданий и автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.

На втором месте оказался бывший глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев. Годом ранее он являлся самым обеспеченным депутатом от Ростовской области. Он заработал 11,2 миллиона рублей. Ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров, дом на 771,5 квадрата, две квартиры, садовый дом, гараж, а также парковочное место и два нежилых помещения. Автопарк Чернышева состоит из Porsche Cayenne S, «ГАЗ-21» и мотороллер Yamaha YFA-125.

Третье место самых состоятельных народных избранников занимает Виктор Володацкий. Он заработал в 2019 году 6,1 миллиона рублей. Он владеет жилым домом на 395 квадратов, местом в гараже и долей земельного участка.

Ранее сообщалось, что общий доход семьи Губернатора Голубева составил 65,6 миллиона рублей.

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