Пьяный водитель в Ростовской области сбил шедшую по обочине девушку

Инцидент произошел в полдень 17 августа, водитель 1991 года рождения допустил наезд на шедшую по обочине в районе дома №9 по улице Береговой 17-летнюю девушку. В результате аварии девушка-пешеход получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.
Как показала проверка, водитель иномарки в момент наезда был пьян.
Ранее пьяный водитель сбил двух ростовчанок и скрылся с места происшествия. Сбежавшего водителя вместе с автомобилем обнаружили во дворе одной из соседних улиц. Им оказался 33-летний мужчина, лишенный ранее прав.