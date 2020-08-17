Пьяный водитель в Ростовской области сбил шедшую по обочине девушку

Инцидент произошел в полдень 17 августа, водитель 1991 года рождения допустил наезд на шедшую по обочине в районе дома №9 по улице Береговой 17-летнюю девушку. В результате аварии девушка-пешеход получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.