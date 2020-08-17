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Пьяный водитель в Ростовской области сбил шедшую по обочине девушку

17 августа 2020, 14:13
Фото: pixabay.com
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель Hyundai Accent сбил девушку в хуторе Юдин, сообщили в УГИБДД по РОстовской области.

Инцидент произошел в полдень 17 августа, водитель 1991 года рождения допустил наезд на шедшую по обочине в районе дома №9 по улице Береговой 17-летнюю девушку. В результате аварии девушка-пешеход получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.

Как показала проверка, водитель иномарки в момент наезда был пьян.

Ранее пьяный водитель сбил двух ростовчанок и скрылся с места происшествия. Сбежавшего водителя вместе с автомобилем обнаружили во дворе одной из соседних улиц. Им оказался 33-летний мужчина, лишенный ранее прав.

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