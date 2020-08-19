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Десятки грузовиков заметили на границе Украины и Ростовской области

19 августа 2020, 04:25
Фото: https://pixabay.com
На границе Ростовской области и Украины были замечены грузовые автомобили, часть из них покидала Россию, сообщает ОБСЕ.

Наблюдатели в очередной раз заметили большегрузы на границе. Пять машин находились в районе контрольно-пропускного пункта «Успенка», далее они поехали на Украину.

Еще более 20 машин прибыли в Россию. Все они оказались крытыми, что именно находилось в кузове, остается загадкой.

До этого беспилотник засек таинственные автомобили у границы. Автомобили находились в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов. Машины никуда не двигались и просто стояли.

Ранее говорилось, что жители приграничных территорий Ростовской области заметили пролетающие боевые вертолеты.

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