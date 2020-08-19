Десятки грузовиков заметили на границе Украины и Ростовской области

Наблюдатели в очередной раз заметили большегрузы на границе. Пять машин находились в районе контрольно-пропускного пункта «Успенка», далее они поехали на Украину.
Еще более 20 машин прибыли в Россию. Все они оказались крытыми, что именно находилось в кузове, остается загадкой.
До этого беспилотник засек таинственные автомобили у границы. Автомобили находились в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов. Машины никуда не двигались и просто стояли.
Ранее говорилось, что жители приграничных территорий Ростовской области заметили пролетающие боевые вертолеты.