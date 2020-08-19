Опасные для детей аттракционы нашли в парке Островского в Ростове

Прокуратура Первомайского района провела проверку в парке имени Николая Островского. Оказалось, что предприниматель во время эксплуатации аттракционов не соблюдал требования безопасности.
Так, не проводилась ежедневная проверка конструкций, отсутствовал журнал учета ежедневного допуска аттракционов. Не был назначен человек, ответственный за безопасную работу каруселей.
«Дети получали услуги ненадлежащего качества. Они создавали угрозу безопасности их жизни и здоровья», — сказано в сообщении.
Отмечается, что бизнесмена привлекли к ответственности и оштрафовали. Также от него потребовали устранить нарушения.