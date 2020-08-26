Благоустройство пляжа на острове Зеленый началось в Ростове

Posted 26 августа 2020, 05:38
Published 26 августа 2020, 05:38
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Власти города распорядились направить 45 миллионов рублей на работы, после чего был заключен контракт с подрядчиком. На острове сделают пешеходную зону с плиточным покрытием.
Здесь появятся детские и спортивные площадки. Местные жители смогут оценить новые растения, планируется высадить 290 деревьев.
«В данный момент рабочие занимаются сносом аварийных деревьев. Все работы должны завершиться 10 октября 2020 года», — сказано в сообщении.