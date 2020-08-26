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Posted 26 августа 2020, 05:38

Published 26 августа 2020, 05:38

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Благоустройство пляжа на острове Зеленый началось в Ростове

26 августа 2020, 05:38
В Ростове-на-Дону начался первый этап работ по благоустройству пляжа на острове Зеленый, сообщили в мэрии.

Власти города распорядились направить 45 миллионов рублей на работы, после чего был заключен контракт с подрядчиком. На острове сделают пешеходную зону с плиточным покрытием.

Здесь появятся детские и спортивные площадки. Местные жители смогут оценить новые растения, планируется высадить 290 деревьев.

«В данный момент рабочие занимаются сносом аварийных деревьев. Все работы должны завершиться 10 октября 2020 года», — сказано в сообщении.

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