Изменения внесут в «Стратегию-2030» в Ростовской области

Posted 26 августа 2020, 13:51
Published 26 августа 2020, 13:51
Modified 1 октября 2024, 15:29
Updated 1 октября 2024, 15:29
Это стало известно в ходе бюджетного послания. Губернатор заявил, что в приоритетном порядке должны предусматриваться ассигнования на нацпроекты при формировании бюджета.
Он поручил подготовить изменения в «Стратегию». «Необходимо провести эту работу уже сейчас, предложения должны быть готовы до конца года. Сами изменения следует внести в 2021 году, — прокомментировал Василий Голубев.
Изменения свяжут главный документ стратегического развития региона с национальными целями. Также губернатор назвал приоритеты в работе на ближайшие годы.