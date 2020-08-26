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Posted 26 августа 2020, 13:51

Published 26 августа 2020, 13:51

Modified 1 октября 2024, 15:29

Updated 1 октября 2024, 15:29

Изменения внесут в «Стратегию-2030» в Ростовской области

26 августа 2020, 13:51
В Ростовской области поручили подготовить изменения в Стратегию-2030, сообщили в правительстве региона.

Это стало известно в ходе бюджетного послания. Губернатор заявил, что в приоритетном порядке должны предусматриваться ассигнования на нацпроекты при формировании бюджета.

Он поручил подготовить изменения в «Стратегию». «Необходимо провести эту работу уже сейчас, предложения должны быть готовы до конца года. Сами изменения следует внести в 2021 году, — прокомментировал Василий Голубев.

Изменения свяжут главный документ стратегического развития региона с национальными целями. Также губернатор назвал приоритеты в работе на ближайшие годы.

#Экономика#Новости
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