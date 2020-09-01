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Posted 1 сентября 2020, 13:45

Published 1 сентября 2020, 13:45

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Более 148 млн рублей украли у пайщиков в Новочеркасске

1 сентября 2020, 13:45
В Ростовской области будут судить председателя правления потребительского кооператива за кражу денег у пайщиков, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о кооперативе «Атлант». По версии следствия, обвиняемый в Новочеркасске собрал с пайщиков 148 миллионов рублей под видом строительства жилья.

«В дальнейшем многоквартирный дом построен не был, пайщики квартиры не получили. Все деньги злоумышленник потратил на себя», — сказано в сообщении. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело. На имущество обвиняемого был наложен арест.

Сейчас все материалы передали в суд, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

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