Более 148 млн рублей украли у пайщиков в Новочеркасске

Posted 1 сентября 2020, 13:45
Published 1 сентября 2020, 13:45
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Речь идет о кооперативе «Атлант». По версии следствия, обвиняемый в Новочеркасске собрал с пайщиков 148 миллионов рублей под видом строительства жилья.
«В дальнейшем многоквартирный дом построен не был, пайщики квартиры не получили. Все деньги злоумышленник потратил на себя», — сказано в сообщении. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело. На имущество обвиняемого был наложен арест.
Сейчас все материалы передали в суд, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.