Василий Голубев разрешил провести экспертизу в проблемном таунхаусе вместо сноса

Posted 1 сентября 2020, 15:09
Published 1 сентября 2020, 15:09
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Решением Октябрьского районного суда дом № 8 по улице 3-я Барабарисовая признан самовольной постройкой. Коттедж был построен в 2015 году — застройщик возвел здание и оформил его как индивидуальное строение. Спустя год пять собственников раскупили в доме квартиры. Сейчас здесь проживают всего десять человек, из них трое — несовершеннолетние. В 2017 году начались суды, сейчас на руках у приставов уже исковое заявление о выселении долевых собственников.
«Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судом, принявшим постановление. В данном случае, одним из таких обстоятельств может являться заключение о безопасности самовольной постройки, подготовленное по результатам детально-инструментального обследования объекта», — следует из письма главы администрации Октябрьского районного суда Юрия Золотарева.
Также в письме сообщается, что по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева жильцам «проблемного» таунхауса разрешили организовать обследование и обратиться в суд с пересмотром дела.
«Детально-инструментальная экспертиза может стоить от 50 до 200 тысяч рублей. Первая экспертиза показала, что угроз для жизни дом не представляет», — рассказывает Татьяна Лемешевская.
Для всех жильцов таунхауса этот дом является единственным. Семьи сплотились, чтобы собрать деньги на вторую экспертизу. Помочь собственникам ранее пытался депутат Заксобрания Сергей Косинов. Он направил запрос заместителю главы администрации Октябрьского района, однако чиновники в своем ответном письме подтвердили факт «самовольного» строительства коттеджа.