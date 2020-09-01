Василий Голубев разрешил провести экспертизу в проблемном таунхаусе вместо сноса

Решением Октябрьского районного суда дом № 8 по улице 3-я Барабарисовая признан самовольной постройкой. Коттедж был построен в 2015 году — застройщик возвел здание и оформил его как индивидуальное строение. Спустя год пять собственников раскупили в доме квартиры. Сейчас здесь проживают всего десять человек, из них трое — несовершеннолетние. В 2017 году начались суды, сейчас на руках у приставов уже исковое заявление о выселении долевых собственников.