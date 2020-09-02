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Posted 2 сентября 2020, 11:38

Published 2 сентября 2020, 11:38

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Почти 3 млрд рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году

Почти 3 млрд рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году

2 сентября 2020, 11:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На социальные выплаты безработным жителям Ростовской области с начала 2020 года направили 2,7 миллиарда рублей, сообщили в региональном правительстве.

Социальные выплаты уже получили 132,2 тысячи жителей региона.

«На 2020 год Ростовской области из федерального бюджета на социальные выплаты было выделено 1,3 миллиарда рублей. С учетом выделения дополнительных средств эта сумма увеличилась до 3,1 миллиарда рублей, или в 2,4 раза», — сказано в сообщении.

На выплаты безработным, зарегистрированным до 15 апреля, и на выплаты на детей из резервного фонда области выделили 51 миллион рублей. Выплаты в размере трех тысяч уже получили 8,8 тысячи человек на более чем 13,8 тысячи детей до 18 лет.

Напомним, число безработных в Ростовской области во время пандемии выросло в пять раз.

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#Экономика#Новости
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