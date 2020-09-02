Почти 3 млрд рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году

На выплаты безработным, зарегистрированным до 15 апреля, и на выплаты на детей из резервного фонда области выделили 51 миллион рублей. Выплаты в размере трех тысяч уже получили 8,8 тысячи человек на более чем 13,8 тысячи детей до 18 лет.