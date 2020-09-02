Почти 3 млрд рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году

Posted 2 сентября 2020, 11:38
Published 2 сентября 2020, 11:38
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Социальные выплаты уже получили 132,2 тысячи жителей региона.
«На 2020 год Ростовской области из федерального бюджета на социальные выплаты было выделено 1,3 миллиарда рублей. С учетом выделения дополнительных средств эта сумма увеличилась до 3,1 миллиарда рублей, или в 2,4 раза», — сказано в сообщении.
На выплаты безработным, зарегистрированным до 15 апреля, и на выплаты на детей из резервного фонда области выделили 51 миллион рублей. Выплаты в размере трех тысяч уже получили 8,8 тысячи человек на более чем 13,8 тысячи детей до 18 лет.