rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отменять масочный режим в Ростовской области не планируют

3 сентября 2020, 14:32
Фото: anyrgb.com
Власти Ростовской области не видят оснований для отмены масочного режима ни сейчас, ни в ближайшее время, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора не исключил возможности введения режима самоизоляции в отдельных районах области.

«Сейчас у нас нет оснований для введения режима самоизоляции. Вместе с тем развитие эпидемиологической ситуации на конкретных территориях может дать нам повод его организовать», — пояснил Ковалев во время брифинга.

В области постоянно мониторят три основных показателя течения коронавирусной инфекции, это коэффициент распространения инфекции, заболеваемость внебольничными пневмониями и заполняемость коечного фонда. На 3 сентября коэффициент распространения коронавируса составил 1,05 при требуемом ниже единицы, если он будет расти и дальше, то возможен возврат к ограничениям.

Материалы по теме
Нарушения масочного режима выявили в кафе Ростовской областиМассовые нарушения масочного режима выявили в ростовских автобусахКафе и ресторан накажут в Ростове за нарушение масочного режима
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00