Отменять масочный режим в Ростовской области не планируют

В области постоянно мониторят три основных показателя течения коронавирусной инфекции, это коэффициент распространения инфекции, заболеваемость внебольничными пневмониями и заполняемость коечного фонда. На 3 сентября коэффициент распространения коронавируса составил 1,05 при требуемом ниже единицы, если он будет расти и дальше, то возможен возврат к ограничениям.