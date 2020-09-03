Отменять масочный режим в Ростовской области не планируют

Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора не исключил возможности введения режима самоизоляции в отдельных районах области.
«Сейчас у нас нет оснований для введения режима самоизоляции. Вместе с тем развитие эпидемиологической ситуации на конкретных территориях может дать нам повод его организовать», — пояснил Ковалев во время брифинга.
В области постоянно мониторят три основных показателя течения коронавирусной инфекции, это коэффициент распространения инфекции, заболеваемость внебольничными пневмониями и заполняемость коечного фонда. На 3 сентября коэффициент распространения коронавируса составил 1,05 при требуемом ниже единицы, если он будет расти и дальше, то возможен возврат к ограничениям.