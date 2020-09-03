В Ростовской области назвали причины крупнейших пожаров

В частности, в Красносулинском районе, в котором пожар уничтожил 15 строений и унес жизнь одной женщины, предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели, а окончательное решение о причине пожара будет готово в течение дня.
В Каменском районе, по словам главы Владимира Шевченко, причиной пожара могло стать замыкание на железнодорожных путях. Это подтвердили свидетели. Замыкание произошло на подведомственной территории РЖД.
Также замыкание на электролиниях стало причиной возгорания и в Тарасовском районе. Глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова не назвала предварительную причину пожара, но уточнила, что выявлены два места, где началось возгорание. Следователи проводят проверку.
Напомним, что 3 сентября в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. Их площадь превысила 700 гектаров. В данный момент ликвидацией возгораний занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. В результате пожаров пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.