rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области назвали причины крупнейших пожаров

3 сентября 2020, 10:59
Фото: donland.ru
В Ростовской области назвали причины крупных ландшафтных пожаров, из-за которых пострадали почти полсотни человек, главы районов сообщили об этом в ходе заседания оперштаба 3 сентября.

В частности, в Красносулинском районе, в котором пожар уничтожил 15 строений и унес жизнь одной женщины, предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели, а окончательное решение о причине пожара будет готово в течение дня.

В Каменском районе, по словам главы Владимира Шевченко, причиной пожара могло стать замыкание на железнодорожных путях. Это подтвердили свидетели. Замыкание произошло на подведомственной территории РЖД.

Также замыкание на электролиниях стало причиной возгорания и в Тарасовском районе. Глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова не назвала предварительную причину пожара, но уточнила, что выявлены два места, где началось возгорание. Следователи проводят проверку.

Напомним, что 3 сентября в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. Их площадь превысила 700 гектаров. В данный момент ликвидацией возгораний занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. В результате пожаров пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.

Материалы по теме
О большой вероятности новых пожаров предупредили жителей Ростовской областиЛесные пожары потушили в трех районах Ростовской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00