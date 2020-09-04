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Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Ростовской области

4 сентября 2020, 12:21
Фото: 61.fsin.gov.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал приказ о назначении нового начальника ГУФСИН по Ростовской области полковника внутренней службы Дмитрия Безруких.

Приказ о назначении был подписан 2 сентября. Новый начальник регионального ГУФСИН является уроженцем Красноярского края. Ему 47 лет. В 1996 году Дмитрий Безруких возглавил исправительную колонию № 15 в Красноярском крае, а в 2015 году был назначен начальником ГУФСИН по Ханты-Мансийском автономному округу.

По итогам 2019 года Дмитрий Безруких задекларировал доход в размере 2,4 миллиона рублей. Ему также принадлежит автоприцеп МЗСА.

В ноябре 2019 года бывшего начальника регионального ГУФСИН Муслима Даххаева задержали по подозрению в разглашении государственной тайны и коррупции. В мае 2020 года его уволили с должности.

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