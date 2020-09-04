Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Ростовской области

Приказ о назначении был подписан 2 сентября. Новый начальник регионального ГУФСИН является уроженцем Красноярского края. Ему 47 лет. В 1996 году Дмитрий Безруких возглавил исправительную колонию № 15 в Красноярском крае, а в 2015 году был назначен начальником ГУФСИН по Ханты-Мансийском автономному округу.