Глава Ростовской области проведет выходные на месте лесного пожара

Как оказалось, отдыхать в субботу и в воскресенье глава региона не намерен. Он сообщил, что планирует отправиться в Тарасовский район, где уже четвертые сутки не могут потушить крупный лесной пожар.
«Мне точно придется пожить выходные дни в месте, где идет пожар. Я сегодня буду туда выдвигаться в очередной раз. Хочу увидеть, как мы будем заканчивать, потому что по информации на утро, там удалось локализовать возгорание», — рассказал Голубев. Он добавил, что планирует с вертолета оценить ущерб от пожара, пообщаться с местными жителями и с теми, кто там работал. Он уточнил, что в течение четырех суток несколько сотен человек тушили этот пожар.
На вопрос, будет ли оказана материальная помощь пострадавшим губернатор сообщил, что этот вопрос даже не обсуждается. «Будем помогать, поручения были даны сразу же. Думаю, что с понедельника начнутся первые выплаты», — пообещал глава региона.
Как сообщалось ранее, в Тарасовском районе площадь начавшегося в среду лесного пожара превысила 1,5 тысячи гектаров. Возгорание тушат со среды. К этим работам привлекли 500 человек, задействована авиация. Ранее еще в трех района области потушили крупные ландшафтные пожары.