Глава Ростовской области проведет выходные на месте лесного пожара

«Мне точно придется пожить выходные дни в месте, где идет пожар. Я сегодня буду туда выдвигаться в очередной раз. Хочу увидеть, как мы будем заканчивать, потому что по информации на утро, там удалось локализовать возгорание», — рассказал Голубев. Он добавил, что планирует с вертолета оценить ущерб от пожара, пообщаться с местными жителями и с теми, кто там работал. Он уточнил, что в течение четырех суток несколько сотен человек тушили этот пожар.