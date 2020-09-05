Крупный лесной пожар локализовали в Ростовской области

Пожар локализовали в субботу утром. Эта информация прозвучала от замглавы региона Вадима Артемова.
«Работа по тушению пожара продолжается до полной его ликвидации. Главная задача — обеспечить безопасность людей», — заявил Артемов.
Напомним, что губернатор Василий Голубев приезжал в село Патроновка, которое находится недалеко от места возгорания. Сейчас огонь ликвидируют 500 человек, задействован самолет БЕ-200.
Также действует пункт временного размещения на 78 мест. Известно, что площадь пожара превысила одну тысячу гектаров.