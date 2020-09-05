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Крупный лесной пожар локализовали в Ростовской области

5 сентября 2020, 07:17
Фото: Правительство РО
В Тарасовском районе удалось локализовать крупный лесной пожар, который начался в среду, сообщили в правительстве Ростовской области.

Пожар локализовали в субботу утром. Эта информация прозвучала от замглавы региона Вадима Артемова.

«Работа по тушению пожара продолжается до полной его ликвидации. Главная задача — обеспечить безопасность людей», — заявил Артемов.

Напомним, что губернатор Василий Голубев приезжал в село Патроновка, которое находится недалеко от места возгорания. Сейчас огонь ликвидируют 500 человек, задействован самолет БЕ-200.

Также действует пункт временного размещения на 78 мест. Известно, что площадь пожара превысила одну тысячу гектаров.

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