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Пугающую аномалию в небе сняли на видео жители Ростова

5 сентября 2020, 20:19
Фото: pixabay.com
Жители Ростова-на-Дону засняли странные вспышки в небе, похожие на неопознанный летающий объект, видео в редакцию прислал читатель RostovGazeta.

Необычное и пугающее природное явление в небе над Ростовом запечатлели местные жители. На видео в вечернем небе отчетливо видно, как появляется и исчезает какое-то свечение. Вспышки можно было наблюдать в течение нескольких минут.

Увидеть странное явление могли жители Кировского района, лучше всего обзор открывался с пересечения улиц Журавлева и Крепостной.

Автор видео не смог определить природу свечения и предположил, что это может быть какое-то редкое природное явление или неопознанный летающий объект и свидетельство существования внеземной цивилизации. Впрочем, ответить на этот вопрос предстоит специалистам.

Напомним, что в середине февраля 2019 года ростовчане также засняли падение неизвестного летающего объекта.

#Новости#Происшествия#Видео
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