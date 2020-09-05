Пугающую аномалию в небе сняли на видео жители Ростова

Необычное и пугающее природное явление в небе над Ростовом запечатлели местные жители. На видео в вечернем небе отчетливо видно, как появляется и исчезает какое-то свечение. Вспышки можно было наблюдать в течение нескольких минут.
Увидеть странное явление могли жители Кировского района, лучше всего обзор открывался с пересечения улиц Журавлева и Крепостной.
Автор видео не смог определить природу свечения и предположил, что это может быть какое-то редкое природное явление или неопознанный летающий объект и свидетельство существования внеземной цивилизации. Впрочем, ответить на этот вопрос предстоит специалистам.
Напомним, что в середине февраля 2019 года ростовчане также засняли падение неизвестного летающего объекта.