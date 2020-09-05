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Ростовчанке незаконно отказали в выплатах на ребенка

5 сентября 2020, 05:58
Фото: pixabay
Жительнице Ростова-на-Дону незаконно отказались назначить выплаты после рождения ребенка, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Первомайского района провела проверку после поступившей жалобы. Оказалось, что женщина обращалась в районное отделение управления соцзащиты населения. Она хотела добиться начисления ежемесячных выплат.

«Женщине отказали из-за отсутствия постоянной регистрации в России. От руководителя учреждения потребовали устранить нарушения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура обратилась с иском в суд. Он был удовлетворен.

Заявительнице назначили ежемесячные выплаты.

Ранее появилась информация, что почти 3 миллиарда рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году.

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