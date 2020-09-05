Ростовчанке незаконно отказали в выплатах на ребенка

Прокуратура Первомайского района провела проверку после поступившей жалобы. Оказалось, что женщина обращалась в районное отделение управления соцзащиты населения. Она хотела добиться начисления ежемесячных выплат.
«Женщине отказали из-за отсутствия постоянной регистрации в России. От руководителя учреждения потребовали устранить нарушения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура обратилась с иском в суд. Он был удовлетворен.
Заявительнице назначили ежемесячные выплаты.
Ранее появилась информация, что почти 3 миллиарда рублей получили безработные Ростовской области в 2020 году.