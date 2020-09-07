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По иску банка «Траст» с ростовского бизнесмена Варшавского взыскали 8 млрд рублей

7 сентября 2020, 08:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Лефортовский районный суд города Москвы взыскал с экс-владельца «Ростовского электрометаллургического завода» Вадима Варшавского 8,16 миллиарда рублей, следует из картотеки дел.

Истцом по делу выступил ПАО Банк «Траст», перед которым у Вадима Варшавского образовалась задолженность по кредиту. В данный момент решение в силу не вступило, его возможно обжаловать в Московском городском суде.

В конце 2019 года бизнесмену дали 3,5 года в колонии строго режима за уклонение от уплаты налогов. Будучи гендиректором «Ростовского электрометаллургического завода» Варшавский уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму свыше 490 миллионов рублей. Бизнесмен пытался обжаловать приговор, но решение суда осталось неизменным.

Само предприятие ООО «РЭМЗ» признали банкротом, в 2017 году Арбитражный суд Ростовской области ввел на нем конкурсное производство.

В марте 2020 года стало известно о продаже имущественного комплекса РЭМЗ новороссийской компании за 6,5 миллиарда рублей. «Новороссийский прокатный завод» приобрел предприятие в Шахтах, а также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты и другое имущество.

Однако между основным кредитором — банком «Траст» и конкурсным управляющим по вопросу распределения вырученных от продажи средств возникли разногласия, которые стороны решают в судебном порядке.

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