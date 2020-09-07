По иску банка «Траст» с ростовского бизнесмена Варшавского взыскали 8 млрд рублей

В конце 2019 года бизнесмену дали 3,5 года в колонии строго режима за уклонение от уплаты налогов. Будучи гендиректором «Ростовского электрометаллургического завода» Варшавский уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму свыше 490 миллионов рублей. Бизнесмен пытался обжаловать приговор, но решение суда осталось неизменным.