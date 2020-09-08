Коронавирус выявили в 27 территориях Ростовской области

Posted 8 сентября 2020, 08:16
Published 8 сентября 2020, 08:16
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Заболевшие живут в Батайске, Новочеркасске, Шахтах, Ростове и Таганроге. Новые случаи заражения есть в Неклиновском, Кагальницком, Песчанокопском районах. Всего за сутки заразились 147 человек и выздоровели 85 пациентов. В больницах находятся 1174 зараженных.
Загруженность коечного фонда достигла рекордных значений — 54,2%. К аппаратам ИВЛ подключен 51 человек. «Скончались за сутки пять человек, страдавшие сопутствующими заболеваниями. За все время жертвами стали 378 граждан», — сказано в сообщении.