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Posted 8 сентября 2020, 08:16

Published 8 сентября 2020, 08:16

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Коронавирус выявили в 27 территориях Ростовской области

8 сентября 2020, 08:16
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 городах и районах Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие живут в Батайске, Новочеркасске, Шахтах, Ростове и Таганроге. Новые случаи заражения есть в Неклиновском, Кагальницком, Песчанокопском районах. Всего за сутки заразились 147 человек и выздоровели 85 пациентов. В больницах находятся 1174 зараженных.

Загруженность коечного фонда достигла рекордных значений — 54,2%. К аппаратам ИВЛ подключен 51 человек. «Скончались за сутки пять человек, страдавшие сопутствующими заболеваниями. За все время жертвами стали 378 граждан», — сказано в сообщении.

В области зарегистрировали 18083 случая заболевания. Врачи выписали более 15 тысяч человек.

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