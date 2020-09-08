Коронавирус выявили в 27 территориях Ростовской области

Заболевшие живут в Батайске, Новочеркасске, Шахтах, Ростове и Таганроге. Новые случаи заражения есть в Неклиновском, Кагальницком, Песчанокопском районах. Всего за сутки заразились 147 человек и выздоровели 85 пациентов. В больницах находятся 1174 зараженных.