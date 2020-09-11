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Posted 11 сентября 2020, 14:27

Published 11 сентября 2020, 14:27

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

ФСБ задержала задержала заработавшего 15 млн руб мошенника в Таганроге

11 сентября 2020, 14:27
В Таганроге будут судить местного жителя, совершившего мошенничество на 15 миллионов рублей, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Летом 2020 года обвиняемый несколько раз встречался со своим знакомым и получил от него 15 миллионов рублей. Их он обещал якобы передать правоохранителям для прекращения уголовного дела.

На деле фигурант никак помочь не мог. Его задержали сотрудники регионального УФСБ в момент получения денег.

«По факту мошенничества завели уголовное дело. Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

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