ФСБ задержала задержала заработавшего 15 млн руб мошенника в Таганроге

Posted 11 сентября 2020, 14:27
Published 11 сентября 2020, 14:27
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Летом 2020 года обвиняемый несколько раз встречался со своим знакомым и получил от него 15 миллионов рублей. Их он обещал якобы передать правоохранителям для прекращения уголовного дела.
На деле фигурант никак помочь не мог. Его задержали сотрудники регионального УФСБ в момент получения денег.
«По факту мошенничества завели уголовное дело. Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.