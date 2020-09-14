Жительница Воронежа незаконно оформляла кредиты на ростовчан

В Ростове-на-Дону задержали женщину, которая оформляла кредиты на других людей и забирала деньги себе, сообщили в региональном управлении МВД России.

Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Воронежа. Она незаконно покупала в Интернете информацию о жителях Ростова, после чего оформляла на них кредиты. «Всего фигурантка успела совершить девять преступлений, размер ущерба составил 190 тысяч рублей. Во время обысков изъяли 600 sim-карт, телефоны, ноутбук», — говорится в публикации. По фактам мошенничества завели уголовное дело, сейчас устанавливается причастность женщины к аналогичным преступлениям. Ранее ростовский бизнесмен украл 55 миллионов рублей при строительстве ограждения Гребного канала.