Жительница Воронежа незаконно оформляла кредиты на ростовчан

Posted 14 сентября 2020, 13:07
Published 14 сентября 2020, 13:07
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Воронежа. Она незаконно покупала в Интернете информацию о жителях Ростова, после чего оформляла на них кредиты.
«Всего фигурантка успела совершить девять преступлений, размер ущерба составил 190 тысяч рублей. Во время обысков изъяли 600 sim-карт, телефоны, ноутбук», — говорится в публикации.
По фактам мошенничества завели уголовное дело, сейчас устанавливается причастность женщины к аналогичным преступлениям.