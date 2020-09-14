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Posted 14 сентября 2020, 13:07

Published 14 сентября 2020, 13:07

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Жительница Воронежа незаконно оформляла кредиты на ростовчан

14 сентября 2020, 13:07
В Ростове-на-Дону задержали женщину, которая оформляла кредиты на других людей и забирала деньги себе, сообщили в региональном управлении МВД России.

Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Воронежа. Она незаконно покупала в Интернете информацию о жителях Ростова, после чего оформляла на них кредиты.

«Всего фигурантка успела совершить девять преступлений, размер ущерба составил 190 тысяч рублей. Во время обысков изъяли 600 sim-карт, телефоны, ноутбук», — говорится в публикации.

По фактам мошенничества завели уголовное дело, сейчас устанавливается причастность женщины к аналогичным преступлениям.

Ранее ростовский бизнесмен украл 55 миллионов рублей при строительстве ограждения Гребного канала.

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