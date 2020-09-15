Более 30 человек эвакуировали из кинотеатра из-за пожара в Ростове

В управление поступила информация о задымлении на пересечении проспекта Кировский и улицы Красноармейской. Инцидент случился в понедельник вечером. Оказалось, что дым идет с территории летнего кафе, причиной стала неисправная вытяжка. Пожарные ликвидировали этот очаг.