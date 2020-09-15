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Posted 15 сентября 2020, 06:31

Published 15 сентября 2020, 06:31

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Более 30 человек эвакуировали из кинотеатра из-за пожара в Ростове

Более 30 человек эвакуировали из кинотеатра из-за пожара в Ростове

15 сентября 2020, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на территории кинотеатра «Большой» произошло возгорание, сообщили в региональном УМЧС.

В управление поступила информация о задымлении на пересечении проспекта Кировский и улицы Красноармейской. Инцидент случился в понедельник вечером. Оказалось, что дым идет с территории летнего кафе, причиной стала неисправная вытяжка. Пожарные ликвидировали этот очаг.

Всех посетителей пришлось эвакуировать. Всего задействовали 13 специалистов, они использовали три единицы техники.

Ранее в Ростове сгорел аварийный расселенный дом на Мечникова, 55.

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