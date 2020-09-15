Более 40 тонн наркотиков уничтожили в Ростовской области в 2020 г

Posted 15 сентября 2020, 19:40
Published 15 сентября 2020, 19:40
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Дикорастущую коноплю обнаружили в рамках антинаркотической акции, которую проводят в регионе третий год подряд. Всего уничтожили 40,5 тонны растений.
Во вторник прошел четвертый этап акции, участие в нем приняли казаки. Точные результаты станут известны в конце недели, пока статистику озвучили отдельно в районах.
«В Родионово-Несветайском районе скосили две тонны конопли, в Красносулинском районе уничтожили свыше восьми тысяч кустов. В Тарасовском районе ликвидировали более 900 кустов», — сказано в сообщении.