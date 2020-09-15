Более 40 тонн наркотиков уничтожили в Ростовской области в 2020 г

В Ростовской области с начала года уничтожили более 40 тонн наркосодержащих растений, сообщили в правительстве региона.

Дикорастущую коноплю обнаружили в рамках антинаркотической акции, которую проводят в регионе третий год подряд. Всего уничтожили 40,5 тонны растений. Во вторник прошел четвертый этап акции, участие в нем приняли казаки. Точные результаты станут известны в конце недели, пока статистику озвучили отдельно в районах. «В Родионово-Несветайском районе скосили две тонны конопли, в Красносулинском районе уничтожили свыше восьми тысяч кустов. В Тарасовском районе ликвидировали более 900 кустов», — сказано в сообщении. Читайте также: «Слушают Гуфа и устраивают оргии: как ростовчане подсаживаются на наркотики». Материалы по теме Жителя Шахт будут судить за контрабанду наркотиков из Индии Партию наркотиков пытались пронести в исправительную колонию в Ростове