rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2020, 19:40

Published 15 сентября 2020, 19:40

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Более 40 тонн наркотиков уничтожили в Ростовской области в 2020 г

15 сентября 2020, 19:40
В Ростовской области с начала года уничтожили более 40 тонн наркосодержащих растений, сообщили в правительстве региона.

Дикорастущую коноплю обнаружили в рамках антинаркотической акции, которую проводят в регионе третий год подряд. Всего уничтожили 40,5 тонны растений.

Во вторник прошел четвертый этап акции, участие в нем приняли казаки. Точные результаты станут известны в конце недели, пока статистику озвучили отдельно в районах.

«В Родионово-Несветайском районе скосили две тонны конопли, в Красносулинском районе уничтожили свыше восьми тысяч кустов. В Тарасовском районе ликвидировали более 900 кустов», — сказано в сообщении.

Читайте также: «Слушают Гуфа и устраивают оргии: как ростовчане подсаживаются на наркотики».

Материалы по теме
Жителя Шахт будут судить за контрабанду наркотиков из ИндииПартию наркотиков пытались пронести в исправительную колонию в Ростове
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика