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Posted 15 сентября 2020, 05:13

Published 15 сентября 2020, 05:13

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Уголовное дело главы Дубовского района Ростовской области передано в суд

15 сентября 2020, 05:13
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении главы администрации Дубовского района за превышение полномочий, сообщает Генпрокуратура.

Следствие установило, что обвиняемая была ответственной за поставку водонапорных башен. Их привезли с дефектами и по параметрам они не соответствовали требованиям.

«Глава администрации подписала акт приема-передачи, хотя использовать башни по назначению было нельзя. Размер ущерба местному бюджету составил 400 тысяч рублей, бюджету региона — 11,5 миллиона», — сказано в сообщении.

По факту случившегося завели уголовное дело. Все материалы передали в Зимовниковский районный суд.

Ранее ростовский бизнесмен украл 55 млн руб при строительстве ограждения Гребного канала.

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