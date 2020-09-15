Уголовное дело главы Дубовского района Ростовской области передано в суд

Posted 15 сентября 2020, 05:13
Published 15 сентября 2020, 05:13
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Следствие установило, что обвиняемая была ответственной за поставку водонапорных башен. Их привезли с дефектами и по параметрам они не соответствовали требованиям.
«Глава администрации подписала акт приема-передачи, хотя использовать башни по назначению было нельзя. Размер ущерба местному бюджету составил 400 тысяч рублей, бюджету региона — 11,5 миллиона», — сказано в сообщении.
По факту случившегося завели уголовное дело. Все материалы передали в Зимовниковский районный суд.