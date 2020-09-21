Фильм ростовского режиссера стал причиной крупного скандала на Кинотавре

Posted 21 сентября 2020, 19:56
Published 21 сентября 2020, 19:56
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Речь идет о картине «Кто-нибудь видел мою девчонку?», которую показали во время кинофестиваля. По информации издания Don24, зрители во время просмотра ушли из зала.
По мнению экспертов, причиной стало то, что главным героем стал актер Сергей Добротворский, которого многие очень уважают. Сама картина основана на реальной истории любви, режиссер показала Добротворского не с лучшей стороны.