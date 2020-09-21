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Posted 21 сентября 2020, 19:56

Published 21 сентября 2020, 19:56

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Фильм ростовского режиссера стал причиной крупного скандала на Кинотавре

21 сентября 2020, 19:56
На фестивале «Кинотавр» произошел скандал во время показа фильма от режиссера Ангелины Никоновой из Ростова-на-Дону.

Речь идет о картине «Кто-нибудь видел мою девчонку?», которую показали во время кинофестиваля. По информации издания Don24, зрители во время просмотра ушли из зала.

По мнению экспертов, причиной стало то, что главным героем стал актер Сергей Добротворский, которого многие очень уважают. Сама картина основана на реальной истории любви, режиссер показала Добротворского не с лучшей стороны.

Ранее в Ростове определили самые «яркие» короткометражки года.

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