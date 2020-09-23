Судью из Таганрога обвинили в сокрытии протоколов по делу «отравителя» таллием

Posted 23 сентября 2020, 10:30
Published 23 сентября 2020, 10:30
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Следствие полагает, что два года назад инженер-конструктор «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева» Владислав Шульга добавил в 19-литровые бутыли с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий. Он сделал это из-за неприязненных отношений с несколькими коллегами. В результате произошло массовое отравление сотрудников предприятия. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 — средней тяжести, семеро — легкий вред. Свою вину Шульга полностью отрицает.
Судебные заседания по делу слушаются в Таганрогском городском суде с мая текущего года. Обвиняемый написал ходатайство о предоставлении аудиозаписей предварительных судебных заседаний, на что судья Олег Кубанцев ответил (документ имеется в распоряжении RostovGazeta), что по каждому из семи преступлений ведется «целый протокол судебного заседания».
«Изготовление протокола данного судебного заседания по частям является нецелесообразным, а потому протокол будет изготовлен и подписан в предусмотренный законом срок после окончания судебного заседания», — сообщается в документе.
По мнению подсудимого, судья не выдает протоколы, так как это единственный источник доказательств судебного следствия.
«Чтобы вынести обвинительный приговор, протоколы всегда искажают или открыто фальсифицируют. Если защита выявит фальсификацию до вынесения приговора, суду будет неудобно», — говорит Шульга.
Адвокат Владислава Шульги Александр Веремеев считает, что непредоставление судом к ознакомлению протокола судебного заседания нарушает права подсудимого.
«Владислав юридически не осведомлен, а подготовиться к следующему судебному заседанию можно только, прочитав протокол судебного заседания. Также непредоставление протоколов лишает подсудимого возможности обратиться к другому адвокату с целью консультации и получения мнения стороннего специалиста», — считает Веремеев.
Юристы советуют Владиславу Шульге обратиться с жалобой в областной суд о задержке протокола.
Напомним, что в отношении Владислава Шульги провели психиатрическую экспертизу, первые результаты показали, что у него диагноз «шизофрения».