Судью из Таганрога обвинили в сокрытии протоколов по делу «отравителя» таллием

Следствие полагает, что два года назад инженер-конструктор «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева» Владислав Шульга добавил в 19-литровые бутыли с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий. Он сделал это из-за неприязненных отношений с несколькими коллегами. В результате произошло массовое отравление сотрудников предприятия. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 — средней тяжести, семеро — легкий вред. Свою вину Шульга полностью отрицает.