Ветреная и теплая погода с температурой 27 градусов ожидается в Ростове

Posted 23 сентября 2020, 07:12
Published 23 сентября 2020, 07:12
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
В среду воздух прогреется до 26 градусов, но будет облачно. С четверга по субботу в дневное время воздух будет прогреваться до 27 градусов.
В воскресенье максимальная температура составит 26 градусов. Ветер усилится до восьми метров в секунду.
В понедельник и вторник на следующей неделе температура воздуха не превысит 24 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.
В ночное время температура может опуститься до 11 градусов, а в ночь на понедельник пройдут дожди. Ранее в городе из-за ливня затопило несколько улиц.
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