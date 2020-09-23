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Posted 23 сентября 2020, 07:12

Published 23 сентября 2020, 07:12

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Ветреная и теплая погода с температурой 27 градусов ожидается в Ростове

23 сентября 2020, 07:12
В Ростове-на-Дону в конце недели сохранится теплая, но в тоже время ветреная погода, сообщили в Гидрометцентре.

В среду воздух прогреется до 26 градусов, но будет облачно. С четверга по субботу в дневное время воздух будет прогреваться до 27 градусов.

В воскресенье максимальная температура составит 26 градусов. Ветер усилится до восьми метров в секунду.

В понедельник и вторник на следующей неделе температура воздуха не превысит 24 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

В ночное время температура может опуститься до 11 градусов, а в ночь на понедельник пройдут дожди. Ранее в городе из-за ливня затопило несколько улиц.

#Общество#Новости
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