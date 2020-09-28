Коронавирус атаковал сразу 23 территории Ростовской области

Posted 28 сентября 2020, 08:31
Published 28 сентября 2020, 08:31
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Всего заболели 193 человека, выздоровел 41 пациент. Зараженные проживают в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Батайске, Ростове, Зверево, Шахтах.
Новые случаи заболевания есть в Родионово-Несветайском, Тарасовском, Боковском районах. В медицинских учреждениях находятся 1385 человек.
Всего в области зарегистрировали 21550 случаев заболевания, врачи выписали 16938 зараженных. Скончались 486 человек с подтвержденным диагнозом.
Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за инфекции.