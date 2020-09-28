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Posted 28 сентября 2020, 08:31

Published 28 сентября 2020, 08:31

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Коронавирус атаковал сразу 23 территории Ростовской области

28 сентября 2020, 08:31
Новые случаи заболевания коронавирусом подтвердили в 23 городах и районах Ростовской области, заявили в областном правительстве.

Всего заболели 193 человека, выздоровел 41 пациент. Зараженные проживают в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Батайске, Ростове, Зверево, Шахтах.

Новые случаи заболевания есть в Родионово-Несветайском, Тарасовском, Боковском районах. В медицинских учреждениях находятся 1385 человек.

Всего в области зарегистрировали 21550 случаев заболевания, врачи выписали 16938 зараженных. Скончались 486 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за инфекции.

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