rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2020, 14:13

Published 1 октября 2020, 14:13

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Полиция разбирается в деле отравления животных в котокафе в Ростове

1 октября 2020, 14:13
Сюжет
Эксклюзив
Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению СМИ о предполагаемом отравлении четырех кошек в котокафе в Ростове, рассказал RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Ранее региональные издания сообщили о неизвестных, которые 30 октября сквозь прутья котокафе просунули пирожки с отравленным мясом. В результате ЧП, как пишут СМИ, пострадали четыре кошки. Состояние трех животных в настоящее время стабильное, четвертая — в тяжелом состоянии находится в кислородной камере. По словам ветеринаров, кошка, скорее всего, выживет.

«По факту публикации сотрудники полиции проводят проверку», — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее ветеринары в Ростове пытались спасти кошку, больную коронавирусом.

#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика