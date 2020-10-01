Полиция разбирается в деле отравления животных в котокафе в Ростове

Ранее региональные издания сообщили о неизвестных, которые 30 октября сквозь прутья котокафе просунули пирожки с отравленным мясом. В результате ЧП, как пишут СМИ, пострадали четыре кошки. Состояние трех животных в настоящее время стабильное, четвертая — в тяжелом состоянии находится в кислородной камере. По словам ветеринаров, кошка, скорее всего, выживет.