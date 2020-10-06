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Posted 6 октября 2020, 14:20

Published 6 октября 2020, 14:20

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Магазин пиротехники потушили в Ростовской области

6 октября 2020, 14:20
В Аксайском районе Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание на складах магазина пиротехники, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ликвидировать открытое горение на складах магазина пиротехнических изделий на улице Малое Зеленое кольцо в Аксайском районе пожарным удалось в 14.56 мск. Огонь успел охватить площадь 220 квадратных метров.

Напомним, что о возгорании сообщили в 14.28. Загорелись два склада с макулатурой и пиротехническими изделиями. По словам местных жителей, в округе можно было услышать хлопки взрывающихся фейерверков.

В результате пожара никто не пострадал, потребовалась эвакуация людей. Для тушения пожара привлекались десять единиц техники и 36 человек.

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