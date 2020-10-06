Магазин пиротехники потушили в Ростовской области

Posted 6 октября 2020, 14:20
Published 6 октября 2020, 14:20
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ликвидировать открытое горение на складах магазина пиротехнических изделий на улице Малое Зеленое кольцо в Аксайском районе пожарным удалось в 14.56 мск. Огонь успел охватить площадь 220 квадратных метров.
Напомним, что о возгорании сообщили в 14.28. Загорелись два склада с макулатурой и пиротехническими изделиями. По словам местных жителей, в округе можно было услышать хлопки взрывающихся фейерверков.
В результате пожара никто не пострадал, потребовалась эвакуация людей. Для тушения пожара привлекались десять единиц техники и 36 человек.