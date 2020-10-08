В Ростове ищут подрядчика, который спроектирует строительство Западной хорды

Posted 8 октября 2020, 12:01
Published 8 октября 2020, 12:01
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Потенциальному подрядчику предстоит подготовить проектную документацию на строительство автомобильной дороги от А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Максимальная стоимость контракта составляет 90 миллионов рублей.
Победитель должен будет разработать оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные, эффективные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для строительства объекта.
В документах отмечается, что длина хорды составит 13,5 километра, а разрешенная скорость движения автотранспорта на данном участке будет достигать 120 километров в час.