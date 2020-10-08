В Ростове ищут подрядчика, который спроектирует строительство Западной хорды

Потенциальному подрядчику предстоит подготовить проектную документацию на строительство автомобильной дороги от А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Максимальная стоимость контракта составляет 90 миллионов рублей.