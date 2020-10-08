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Posted 8 октября 2020, 12:01

Published 8 октября 2020, 12:01

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

В Ростове ищут подрядчика, который спроектирует строительство Западной хорды

8 октября 2020, 12:01
Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на разработку проектной документации по строительству Западной хорды Ростова-на-Дону, говорится в документах на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику предстоит подготовить проектную документацию на строительство автомобильной дороги от А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Максимальная стоимость контракта составляет 90 миллионов рублей.

Победитель должен будет разработать оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные, эффективные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для строительства объекта.

В документах отмечается, что длина хорды составит 13,5 километра, а разрешенная скорость движения автотранспорта на данном участке будет достигать 120 километров в час.

Ранее сообщалось, что дорожники получили разрешение на строительство пятого этапа обхода Аксая.

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#Экономика#Новости
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